義守大學應用日文系同學汪書嫚（左起）、孫友、沈怡安與李資越，期待赴日交換留學，擴展國際觀。(義守大學提供／李侑珊台北傳真）

新冠病毒疫情延燒，短期內學生出國交換留學的機會受限，然而年輕人跨文化交流的意願並不會因此澆熄，義守大學締結日本20餘所大學姐妹校，今年依然有17位應用日語學系學生申請並錄取1年期公費交換留學，期望9月能順利赴日。

義守大學應日系主任兼國際及兩岸事務處顧問李守愛表示，經嚴格書面、口試過程篩選，今年應日系共有17位學生，取得1年公費留學資格和教育部提供的學海飛颺等獎學金，包括三年級沈怡安、蕭嘉妤同學錄取位於東京的駒澤大學、汪書嫚與孫友彣同學錄取位於東京的東洋大學，以及一年級李資越同學入選位於大阪的攝南大學等；倘若疫情控制住，他們可望前往日本姐妹校就讀。

義守大學向來重視培育學生海外移動力及國際視野拓展，亦積極推動海外學術交流；李守愛指出，應日系13年來已有近190位同學前往日本公費交換留學，一圓夢想外，也開展無限可能，更將成為台日交流橋梁；汪書嫚同學開心地說，從入學時只懂五十音，到現在通過日語二級檢定，並如願錄取以哲學、探討事物本質為教學宗旨的東洋大學，深感值得。

亦將前往東洋大學交換留學的孫友彣曾前往該校遊學，對校園環境留下深刻印象，期待未來一年不僅能精進語言，多多和人溝通、參與體驗當地生活，增廣國際觀；而錄取駒澤大學的沈怡安同學把第二外語視為一種利器，目前也在進修臺灣民法，期待赴日時能選讀駒澤大學的法律系，倘若在學校允許範圍內能找到打工機會，希望能藉機認識日本職場的運作及各種用語，拓展多元觸角。

(旺報 )