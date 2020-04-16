為防治新冠肺炎疫情，現在搭捷運、火車、高鐵等大眾交通工具以及進入國道休息站都要配戴口罩，不過主播廖婕妤昨（15日）則發文透露，她在休息站要為1歲女兒換尿布，被休息站的工作人員以女兒沒戴口罩為由擋下。

廖婕妤昨在臉書發文透露，她日前從高雄北上，在西螺休息區要為1歲女兒換尿布，不過女兒卻因為沒戴口罩而被擋下，廖婕妤向對方解釋：「她才一歲，戴不住口罩也會一直扯掉」，對方則勸她回車上換尿布。

對此，廖婕妤表示她能理解員工遵照SOP辦事「但無奈的是，一歲嫩嬰真的不受控呀，也買不到適合的幼幼版尺寸」，廖婕妤指出，就算戴兒童口罩，女兒的眼睛就會被遮住。

廖婕妤進一步提到，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前曾提到這個問題，因為小嬰兒沒辦法戴口罩，呼籲民眾應主動保持社交距離，最後廖婕妤也呼籲：「政府也能開賣幼幼版口罩」。

廖婕妤臉書全文。（圖／取材自廖婕妤臉書）

(中時電子報)