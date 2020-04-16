蘇打綠主唱吳青峰與昔日恩師林暐哲因合約糾紛鬧上法院，林暐哲向青峰求償求償800萬元財產與商譽損失，並要求登報；智財法院16日認為，兩人的「詞曲版權授權合約」在兩人2018年12月31日於網路共同發表聲明後即終止，駁回林暐哲之訴。全案可上訴。

林暐哲主張，他與青峰在2008年簽訂的詞曲版權專屬授權合約，如果沒在終止前以書面提出反對，就會自動延長一年，認為在2019年1月之後，都因為自動延長有效。

林暐哲認為，青峰在2019年在湖南衛視、高雄啤酒音樂節與其他場合，將專屬授權的詞曲《歌頌者》、《巴別塔慶典》等曲，侵害他的權利。向青峰求償500萬元損害賠償，與300萬元商譽受損。

青峰反駁，雙方早在2018年12月31日終止合約，也達成共識他所創作的詞曲都由他自行處理，不料2019年2月林暐哲又寄發存證信函推翻先前承諾。

青峰說，當初在《歌手》節目唱歌送者，有請林暐哲出示同意授權文件，加上還有排定的發片計畫，不可能臨時喊停，但卻遲遲沒收到林暐哲授權，認為林在刁難他的發片計畫。

青峰說，林暐哲罔顧過往合作情誼，陸續用措詞強烈文字發送存證信函，雙方合作基礎已蕩然無存，甚至林暐哲將他275首詞曲在大陸發行，卻從未結算詞曲版稅，多次催促仍拖欠未付。

智財法院認為，兩人的「詞曲版權授權合約」在兩人2018年12月31日於網路共同發表聲明，內容提及「青峰覺得該對自己的生命負責了，暐哲也支持這個勇敢決定」等語，認為兩人已達到書面合意，加上兩人LINE截圖，認定合約已經終止。

智財法院認為，青峰在2019年1月以後公開演出、發行均未侵害林暐哲著作財產權，認為林暐哲求償無理由，駁回訴訟。全案可上訴。

(中時 )