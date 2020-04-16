碧國建設匯集專業職人團隊，打造「碧國時雍」新建案，接待中心也展現獨特的品味與堅持。（盧金足攝）

碧國建設推出新建案「碧國時雍」，特別請出日月潭知名涵碧樓建築師之一施惟仁操刀設計。（盧金足攝）

綠化是城市新潮流，台中市單元二重畫區擁有建築密度低、樹比人多的優勢，成為蛋黃區推案熱點，碧國建設新建案「碧國時雍」，特別請出日月潭知名涵碧樓建築師之一施惟仁操刀設計，呼應「時雍」想帶給居住者全新生活型態，強調「一棟令你放下手錶，會報時的房子」，不只綠意引景入室，連陽光都是健康生活的無價之寶，新案一登場已熱銷三成，躋身新指標建案。

碧國建設總經理蘇偉誠表示，父母在營造業投注六十年的心力，營造業是建築作品的幕後英雄，他想為專業於營造的父母親圓夢，首發新案「碧國時雍」發揮公益路優勢，結合單元二的低密度、低建蔽率、低容積與高綠覆，落腳於公益路最美綠灣的起點。

蘇偉誠初試啼聲，一手規畫「碧國時雍」代表作，在市場獲熱烈回響，購屋者對房地產首要的「地段」條件按讚，值得一的是，基地能繞行公益路、黎明新村、市政路、朝富路等機能指標地，鄰近中山高與74號快速道路，交通便利案更加分。

台中市被譽為異國美食一級戰區的公益路商 圈，為單元二發展成熟、價值高的地段，「碧國時雍」基地鄰近生活機能與學區佳的地段，施惟仁認為，生活環境仍需「靜」，所以該建案著重親近自然，離塵不離城的理想社區，「我想創造一個讓時間去配合生活，而不是工作來配合時間的反思。」

蘇偉誠強調，「碧國建設」將匯集專業職人團隊，來到公益路的客戶都已具備一定高度，懂的人，看一眼就會感動，碧國建設由父母的營造業累積的專業與經驗，跨足建築打造金字招牌，匯集各方精華規畫與頂尖建材，創下里程碑。

碧國建設選地哲學有其獨到之處，評估公益路的都會型商圈，特別以森林環抱的城堡式建築規畫，搭配L型深徑車道，層層疊疊將城市的喧囂隔絕在外，建築師施惟仁說，一牆之隔卻是寧靜悠閒的空間，窗景天光與環伺大樹相映成趣，建築特質令身在其中的居者，彷彿各自擁有奇異的空間感與時間感。

以串接時間概念，「碧國時雍」公領域的設計作為關鍵，於外打造時間之作；於內根據居者的時間慣性調配空間比例

，採開放式手法開闊場域尺度，將客、餐廳與書房等串聯，線性向前延伸的視覺感，讓公領域以淨、透、亮面貌示人。

蘇偉誠說，以專業實力與嚴謹精神打造的建案，首案即以打造品牌力，創造市場競爭力，以貼近消費者眼光與使用者需求，提供居住者 內外兼具，有溫度的家。

(中時 )