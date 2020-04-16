三星電子今(16)日在台發表2020年全新QLED 8K量子電視，以最高達99%螢幕占比的無邊際螢幕開創新視野；全8K機種皆獲8K協會與美國消費者技術協會認證，並運用全面進化AI智慧升頻技術，帶來更細膩的8K體驗；指標性的金屬量子點顯色技術可呈現最高100%色域空間，還原真實色彩；全新OTS+魔術音效以AI智慧分析音頻與場景，創造多聲道音場表現；更首創魔幻音場技術整合電視揚聲器與Q系列Soundbar藍牙無線揚聲器同步輸出音源，震撼聽覺享受。

台灣三星電子總經理李大成表示：「三星致力於電視產業的創新研發，開創眾多令人驚豔的技術，並帶來更貼近當今消費者生活型態的新穎功能。三星QLED量子電視去年在台銷售量成長近2倍；75吋以上市場表現持續增長；而QLED 8K量子電視更榮登8K電視在台市佔冠軍。今年我們以全新升級、豐富多元的產品線陣容搶攻市場，目標今年8K電視持續在台市佔第一，盼再創銷售佳績。」

三星即日起推出買旗艦電視送旗艦好禮活動。購買QLED 8K量子電視指定型號即贈Galaxy S20 5G系列智慧型手機或Soundbar藍牙無線揚聲器。除此之外，設計生活系列電視同步上市，The Frame美學電視、The Sero翻轉電視、The Serif風格電視滿足個人多樣藝術情懷，購買即贈送專屬電視配件或Galaxy Buds+等，不容錯過！

三星QLED 8K量子電視具備多元AI技術，包含(1)AI智慧升頻技術：透過神經網絡深度學習運算技術，即使觀看非8K畫質的原始影像內容，AI智慧升頻技術也能展現宛如8K等級的視覺享受。(2)自動明暗偵測：運用AI即時偵測並智慧辨識環境光線，自動調整畫面明暗度及色彩對比表現。(3)OTS+魔術音效：改變QLED 8K量子電視揚聲器配置方式，透過AI智慧分析音頻與場景，感受環繞式的沉浸感及。(4)智慧抗噪模式：當電視偵測到環境噪音，例如：吸塵器、果汁機運轉聲響，智慧抗噪模式可即時提高音量並強化對話細節。(5)智慧音場調校技術：無論是電視新聞、音樂會、運動賽事轉播，依畫面場景內容進行智慧分析，即時調校最合適的音效表現，同時依據居家配置進行演算，有效降低空間對於聲音表現的影響，帶來旗艦級的立體環繞音效體驗。

現實世界擁有萬千色彩，在電視中能否完美還原所見，取決於色域空間之廣度。三星全系列QLED量子電視榮獲德國VDE畫質認證，呈現最高100%色域空間，打造如同親臨現場的超擬真視覺體驗。而透過QLED量子電視的極控光直下式技術，全畫面以高密度光源輸出，搭配高效區域能源演算技術，展現極高影像色彩深度與對比。除此之外，2020年三星全系列電視皆支援HDR10+動態捕捉科技，因應畫面變換即時強化對比與色彩表現，重現真實原色的細緻色階。

隨著科技發展，多螢生活逐漸普遍，三星QLED量子電視整合家中裝置，串流影音、行動裝置、電玩遊戲、家電，讓電視成為居家生活中心。全新感應連結功能僅需將手機輕觸電視邊框即可自動偵測連結，投放操作更加直覺；多重視窗可將手機畫面投射於電視並選取視窗比例，消費者邊追劇邊做瑜珈、看球賽同時瀏覽球員過往表現，或邊玩遊戲邊上網搜尋攻略，帶來更多元的生活應用。

透過三星電視內建Apple TV app，消費者可觀賞iTunes影片，或運用AirPlay 2串流共享，將iOS或macOS裝置投影至電視上；並支援Windows遠端存取功能，整合遠端操控、無線、雲端，將電視化身工作站，提升工作產能。此外，消費者可透過智慧管家跨品牌操控家電，整合藍牙、Wi-Fi及紅外線連結方式。

針對熱愛電玩遊戲的Gamer，三星QLED量子電視配備遊戲玩家模式，當偵測到遊戲機連接，立即進行遊戲最佳化設定，並降低訊號輸入延遲，靈活作戰不卡頓，更獲FreeSync Premium認證，即時調校螢幕更新率，且支援HDMI 2.1及 eARC傳輸規格，搭配OTS+魔術音效的立體環繞音效，讓玩家大展身手。

Samsung Audio Lab專業團隊打造Soundbar藍牙無線揚聲器，2020三星電視更首創「魔幻音場」技術，能整合電視揚聲器與Q系列Soundbar同步輸出音源，創造動態層次的強大立體環繞音場，搭配Soundbar震撼重低音還原真實聲場。

三星傾聽消費者需求，除了提供多種規格QLED量子電視選擇，亦推出Crystal UHD系列電視(TU8500、TU8000)，尺寸由43吋至82吋一應俱全，內建4K晶彩影像處理器，有效提升影像細部表現，搭載HDR10+動態捕捉科技優化對比，並支援UHD 聯盟推出Filmmaker Mode，能真實還原，另外亦同步支援Apple TV app與AirPlay 2、遊戲玩家模式及智慧管家等便利整合功能！

(中時電子報)