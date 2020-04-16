新冠肺炎疫情影響民生經濟，餐飲業首當其衝。凱基銀行攜手智慧餐飲科技公司iCHEF打造「餐廳貸2.0」企業融資及「頭家速還金」個人信貸等兩大專案，幫助不同營業規模的餐廳業者運用iCHEF後台營運數據，快速取得最高額度300萬元的餐廳貸資金。同時，針對營業額較去年同期衰退15%以上的iCHEF合作餐廳，凱基銀行將協助其無須另外提具營業衰減證明，輕鬆申請「經濟部紓困及振興方案」。凱基銀行期盼善用數據分析及金融科技，幫助微型企業持續營運、照顧員工，安度非常時期。

凱基銀行自2018年起與iCHEF合作，透過「KGI inside」金融元件服務結合iCHEF的餐廳POS點餐系統，幫助餐廳運用科學化數據分析建立信用資料，並推出專為餐飲業量身打造的「餐廳貸」。餐廳主只需要在iCHEF管理後台線上按申請鍵，無須親自跑銀行，即可輕鬆完成貸款申辦。在餐廳主的同意下，凱基銀行藉由iCHEF平台所擁有的數位足跡，可掌握每家餐廳的翻桌率、點餐菜單、來客停留時間等營運實況，因此餐廳業者無須提具營運設備契約書、展店計劃書等證明文件，也能順利完成徵審及核貸。

凱基銀行總經理曹慧姝表示，凱基銀行自許成為「普惠金融的實踐者」，考量新冠肺炎疫情對經濟的衝擊來得突然，許多自營商家恐怕應變不及，因此凱基銀行特別投注人力與管理成本，研究如何運用數據分析科技，讓不同營業規模的餐廳均能便利且迅速取得資金。

首先，即日起針對iCHEF旗下近7000家合作餐廳宣導「經濟部紓困及振興方案」，幫助今年一月起連續二個月平均營業額，較去年同期或去年十二月以前六個月平均營業額減少達15％的餐廳，申請政府的營運週轉紓困資金。只要提具支付員工薪資及房租證明，額度最高500萬，利息1.845％，前6個月利息由政府補貼，最高補貼5.5萬，貸款期限最長3年。餐廳業主無須提具「營收衰退 15％」的書面證明，凱基銀行將使用iCHEF平台上的數據資料，作為審核紓困貸款之證明文件。

至於目前經營穩定的餐廳，雖無法申請經濟部紓困方案，但只要年營收新台幣500萬元(含)以上且與iCHEF合作，即可向凱基銀行申辦「餐廳貸2.0」。無須準備證明文件，在iCHEF平台提出申請，五秒即完成預核，並有專人拜訪餐廳主協助完成後續手續。周轉金需求最高額度100萬元，展店需求最高額度300萬元，原則上5個工作天即可完成核貸。

此外，凱基銀行預計5月初針對年營收未達500萬，但月營收在新台幣20萬以上的iCHEF合作餐廳，推出「頭家速還金」個人循環信貸。同樣免自行提供財力證明、免開辦費，提供一筆備用金可隨借隨還，最高額度45萬元，動用以日計息，每萬元一天利息 2.5元起，從申請到對保全部流程於線上完成，3天內可快速核貸拿到資金。至於月營收在新台幣20萬以下的小店家老闆，亦可申請「小額速還金」，擁有一筆可隨借隨還的額度，以解短期資金需求的燃眉之急。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，對於習慣收現金的小餐廳來說，過去很難向銀行借錢，且貸款資訊的混亂與複雜，忙於生計的餐廳主通常沒時間蒐集瞭解。所以iCHEF希望透過與凱基銀行的合作，利用iCHEF後台營運數據提供餐廳主實質貸款協助。建議小餐廳可以把握此期間善用科技進行轉型，重新思考商業模式，為下階段成長預作準備。

事實上，疫情促使美食外送平台及行動支付崛起，凱基銀行推出「行動刷卡機」，幫助小店家數位轉型。無須裝設實體電話專線，只要網路在手，小店家隨時隨地可提供VISA、MasterCard、JCB、UnionPay銀聯信用卡，及Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等便利付款方式，且簽單雲端化、請款自動化，每天不到10元租金即能入手，資本額有限的小商家藉此可提升營業彈性。

曹慧姝強調，「餐廳貸2.0」及「頭家速還金」可以說是凱基銀行實踐數位金融科技的最佳例證，運用大數據分析，站在客戶立場優化金融服務流程，讓客戶身處既有生活場景內即可滿足金融需求。凱基銀行將持續秉持「KGI inside」精神與新創業者緊密合作，朝實現場景金融的目標邁進。

(工商 )