三星在台發表2020年全新QLED 8K量子電視，最高達99％螢幕占比的無邊際螢幕相當吸睛。台灣三星電子總經理李大成表示，三星QLED量子電視去年在台銷售量成長近2倍，目標今年8K電視持續在台市佔第一。

三星全8K機種皆獲8K協會與美國消費者技術協會認證，並運用全面進化AI智慧升頻技術，帶來更加細膩的8K體驗。搭載指標性的金屬量子點顯色技術，呈現最高100％色域空間，全新OTS+魔術音效以AI智慧分析音頻與場景，創造多聲道音場表現，首創魔幻音場技術，整合電視揚聲器與Q系列Soundbar藍牙無線揚聲器同步輸出音源。運用簡單輕觸、單一遙控器即可輕鬆跨裝置整合，實現智慧家居。

台灣三星電子總經理李大成表示，三星QLED量子電視去年在台銷售量成長近2倍，力道強勁，75吋以上市場表現持續增長，而QLED 8K量子電視更榮登8K電視在台市佔冠軍。今年以全新升級、豐富多元的產品線陣容搶攻市場，目標今年8K電視持續在台市佔第一，盼再創銷售佳績。

三星QLED 8K量子電視登台，即日起推出買旗艦電視送旗艦好禮活動，購買QLED 8K量子電視指定型號即贈Galaxy S20 5G系列智慧型手機或Soundbar藍牙無線揚聲器。除此之外，設計生活系列電視同步上市，The Frame美學電視、The Sero翻轉電視、The Serif風格電視滿足個人多樣藝術情懷，購買即贈送專屬電視配件或Galaxy Buds+等好康。 三星QLED 8K量子電視擁有最高99％螢幕占比，搭配美型連結與零間隙壁掛設計，而三星獨家內建「變色龍模式」可利用牆面擬真畫面，讓電視融入於居家裝潢之中，並利用SmartThings App切換多種功能，展現個人風格。

三星以超過30年半導體技術創新及開發經驗打造AI量子尖端智慧處理器，不論在影像升頻、螢幕明暗度、音場調校及環境抗噪，皆以AI為底蘊。2020 QLED 8K量子電視率先通過8K協會與美國消費者技術協會認證，為消費者呈現3300萬像素的真8K解析度。

(工商 )