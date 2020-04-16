馬光-KY(4139）今日率先公布2020年第一季財報，結歸屬於母公司稅後淨利97萬元，每股稅後盈餘達0.02元，相較去年同期虧損2076萬元，呈現虧轉盈，也創近五年同期新高表現。

馬光表示，第一季為傳統淡季，然天津馬光第一季慢病管理業務規模較去年同期成長17％，由於已是天津目前民營最大慢病管理資格之診所，較同業具備更完整的進口處方藥物的民營診所，在本波新冠肺炎疫情中，可為民眾就近提供較佳的醫療服務及藥品處方，因此，除慢病管理業務持續成長外，一般門診業務更受惠大醫院轉診帶動就醫人數增加，較去年同期成長14％，彌補天津馬光牙醫、推拿等非必要門診受疫情影響，門診時間減少約兩成的衝擊，第一季天津馬光虧損較去年同期減少79％。

另外，新加坡馬光營收較去年同期則略減5％，但整體獲利為去年同期的三倍，主要受惠新加坡政府產業特殊補助以及公司旗下知名品牌「黃耀南」高毛利中草藥保健品清熱解毒防疫藥方銷售業績較去年同期大幅成長，彌補今年第一季新加坡中醫門診及婦幼中醫專科門診業務因疫情影響致營收較去年同期減少4％。

馬光對今年營運展望持審慎樂觀態度。在天津馬光部分，第二季將可望取得互聯網醫療執照，推出一站式的雲端慢病醫療服務，預估今年天津馬光慢病管理業務將可望較去年成長三成以上；在新加坡馬光部分，公司今年目標將增設4家高毛利的中醫婦幼專科診所，均可望為營運增添成長動能。

(工商 )