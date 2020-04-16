因守住疫情聲勢水漲船高，衛福部長陳時中頻被點名是選台北市熱門人選，今被詢及選北市長，名調高於國民黨立委蔣萬安及民進黨的吳怡農，未來是否會去選台北市長？陳時中說，我沒打算選舉，什麼時候都沒有。

(中時 )