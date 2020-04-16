是否競選台北市長？ 陳時中堅定回這句 14:412020/04/16 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 是否競選台北市長？陳時中堅定回這句。（圖／擷自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因守住疫情聲勢水漲船高，衛福部長陳時中頻被點名是選台北市熱門人選，今被詢及選北市長，名調高於國民黨立委蔣萬安及民進黨的吳怡農，未來是否會去選台北市長？陳時中說，我沒打算選舉，什麼時候都沒有。 (中時 ) #陳時中 #選台北市長 #堅定 #這句 #聲勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中打臉WHO 內行人說外行話 04:102020/04/12 生活新聞 陳時中秀電郵 新黨：哪裡有寫人傳人？ 12:192020/04/12 政治 陳時中：清明連假關鍵期 首階段過關 14:172020/04/12 生活 捐口罩被新加坡第一夫人冷回 陳時中吐八字 14:382020/04/12 生活 陳時中公布電郵中英對照 04:102020/04/13 生活新聞 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 大甲媽遶境何時能辦？陳時中：沒有時間表 14:432020/04/15 生活 新北將演練「封城管制」 陳時中：不反對 15:132020/04/15 生活 講到紐約台人包機 陳時中：包機不要污名化 15:282020/04/15 生活 怎麼那麼穩！網曝全民「順時中」關鍵 20:542020/04/15 生活 生活熱門新聞 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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