華航改名議題再度引發熱議，獨派日前發表共同聲明，對「正名」行動給予肯定，並稱「正名成功是蔡英文總統連任最大賀禮。」台灣社社長張葉森今表示，這次是正名是台灣最好的機會，希望民進黨不要因為懦弱就閃躲正名，或不合時宜地「維持現狀」。

張葉森強調，若沒有正名，台灣的產品再好，都會被認為是中國出產，也會被中國拿來利用，希望民進黨政府痛定思痛。

此外，民進黨從扁政府時代，每年全代會幾乎都有「華航正名」等相關提案，但都不了了之，今年民進黨全代會預料此提案會再度捲土重來，民進黨態度備受關注。

日前各地台灣社及台灣教師聯盟等團體也發表共同聲明，力挺華航「正名」。聲明指出，「台灣武漢肺炎（新冠肺炎）防疫成績斐然，在舉世讚譽同時，台灣政府評估已行有餘力後，開始將提供成功經驗援助國際並捐贈防疫物資」，但第一批「Taiwan」捐贈的口罩抵達時，媒體鏡頭前的飛機機身上卻是「China Airlines」的大字，然後一箱箱的物資貼著「Taiwan can help」。

聲明認為，受到這個畫面衝擊，許多國人認為這會讓原本就搞不清楚台灣、中國不相隸屬的外國人，誤以為是來自中國捐贈，甚至中國還可以利用這個宣傳「台灣是中國的一部分」，紛紛強力呼籲華航改名。

聲明並指，「台灣正名行動的成功，將是防疫人員、台灣人民及現在的內閣、立法院送給蔡總統連任的最大賀禮。」

(中時 )