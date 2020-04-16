世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指控遭台灣攻擊、種族歧視，網紅阿滴等人發起募資活動，在紐約時報刊登全版廣告，最後募得1900萬元。刊登廣告花費400萬元，剩餘款項動向引發關注，在PTT引發熱議，面對不少網友質疑為何募得金額扣掉400萬廣告，僅剩下600萬元，短少約900萬元。對此，阿滴本人也親上火線說明。

阿滴昨（15）日在Dcard發文，說明募資刊登紐約時報廣告一事經過，也架構了一個網站，詳細介紹台灣是如何在這一次疫情中表現得如此優異，並提供一個完整的台灣、世界、WHO的疫情時間軸。

Dcard文章被轉PO到PTT，引發網友熱議，其中不少人質疑，為何結餘款只剩600萬元？當初募得1900萬，刊登廣告後應剩下1500萬元。

（圖／摘自阿滴臉書）

對此，阿滴澄清表示，因嘖嘖募得款項為1000萬元左右，而貝殼集器則約960萬元，所以剩餘資金是1500多萬元沒錯，網友認知剩下的600萬元，應加上貝殼集器的數字，希望大家不要誤會。

募資發起人之一的設計師聶永真，也交待餘款流向，剩下約1500萬的45.82%，將用於數位廣告宣傳「Taiwan can help」，31.97%將捐助國內醫療器材或資源；22.20%將捐助國外醫療器材或資源。

聶永真強調，本次參與企劃、執行、設計、翻譯的團隊以及嘖嘖平台與貝殼集器均為完全義務參與，絕不會在執行計畫中謀求任何利益，並感謝一直以來關注、支持他們的朋友們。

(中時電子報)