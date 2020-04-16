台北市長柯文哲16日赴議會進行施政報告，民進黨議員王世堅批評柯趁中央防疫時壯大民眾黨，過去柯仿毛語錄有了柯語錄，所以送給柯仿毛裝做「柯裝」，國民黨議員陳重文也贈送柯一把波菜，盼柯硬起來當警消、環保和衛生第一線防疫人員靠山，向中央爭取津貼。

柯文哲今午到議會進行施政報告，王世堅在報告前提出權宜問題，王世堅指出，當全民跟中央政府在防疫時候，柯文哲是全力壯大自己的「柯黨」，前方防疫吃緊，後方柯P緊吃，柯文哲一上任就設了4位正副發言人，今年1月又假徵才真內定2個副發言人，上個月更扯，把公燈處、原民會2個機要職缺，硬拉來給柯黨政二代當副發言人。

王世堅表示，他不懂所有的話都被柯文哲講完了，還需要這麼多人幹什麼，8位政二代媒事組都可以湊成兩桌麻將，媒事組也真的沒事，任務就是把柯語錄背好背滿，擔任柯市長的合音天使。

他說，對日抗戰中共是一分抗戰、二分應付、七分發展，現在柯文哲和民眾黨是一分抗疫、二分市政、七分發展，柯P和中共是異曲同工，從兩岸一家親成為兩黨一家親，柯文哲最崇拜毛澤東，過去仿毛語錄有了柯語錄，所以今天特別準備「毛裝」，要送給柯仿毛裝做「柯裝」，突顯柯毛一體、民共一家，隔海唱和，請柯文哲笑納。

此外，陳重文指出，國民黨團發現包括警消、環保、健康服務中心等第一線防疫人員，但中央都沒有納入提供津貼，600億只有3400萬給里長、里幹事，呼籲柯當靠山要替這些人討錢、要硬起來，他說，本來想拿威而鋼送柯，後來帶了一把波菜，盼柯硬起來當靠山。

(中時 )