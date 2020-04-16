第5屆麗寶國際雕塑雙年獎正式開跑！這次以「無限INFINITY」為雙年獎的主題，發想概念是來自於國際天文計畫（Event Horizon Telescope，EHT）於2019年4月公布的人類史上第一張黑洞照片。

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示：「黑洞只是尋找答案其中一隅，我們知道一定有無窮的未知將在藝術無限的世界裡交會。」藝術沒有窮盡，程度極深、範圍極廣，更沒有空間和時間上的限制與羈絆，希望藉由雙年獎徵件，讓藝術家透過作品，從有限的世界延伸到無限的想像空間，以雕塑的語彙傳達不斷流動的思緒，在現實與虛幻之間產生源源不絕的創作靈感，進而展現無限的藝術觀點和創作。

第5屆麗寶國際雕塑雙年獎即日開放徵件至10月30日止，創作材質以適合長久陳列為主，預計2021年1月公布初審入圍名單，當年10月公布得獎名單。麗寶集團董事長吳寶田表示，麗寶國際雕塑雙年獎徵件橫跨五大洲，至今已經累積43個國家，將近700位的國際藝術家參與這場藝術盛會，已成為國際雕塑藝術的搖籃，不論在藝術界及學界都獲得一致的好評與肯定。此次特別擴大舉辦，總獎金超過新台幣200萬元，期望讓國際間雕塑藝術好手一同來競技並共襄盛舉。

為實踐跨領域藝術藍圖，提升國際的高度與視野，麗寶文化藝術基金會本屆邀請荷蘭貿易暨投資辦事處，國立台灣藝術大學雕塑學系 國立台北藝術大學美術學院、日本沖繩縣立藝術大學等國內外單位共襄盛舉，另外，也邀請到英國、日本及台灣三地知名的雕塑家、評論家及藝術家等擔任評審團，其中包括英國當代知名雕塑家傑森·泰勒、日本權威雕塑家波多野泉、台灣雕塑大師韓旭東、黎志文及台灣著名藝術史評論家蕭瓊瑞等，期盼透過產、官、學各層面的相互合作，再度提升麗寶國際雕塑雙年獎評選作品的專業與質量。

(中時 )