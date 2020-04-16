沈榮津：紓困會先發 折扣券再稍等 14:552020/04/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長沈榮津(圖/政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部周四（4/16）找洗衣業、婚紗業、餐飲業及商圈喝「紓困咖啡」，經濟部長沈榮津表示，開會主要目的是跟廠商說明紓困2.0的狀況，包含如何認定為艱困產業、要準備那些資料文件、向何處申請、多久時間等問題都會一一解答，「就是要讓產業安心」。 不過民眾最關心何時可以拿到「振興抵用券」，沈榮津說，目前紓困的方案細則還在立法院討論，要先讓紓困通過後，再來討論抵用券，因此上路還需要一點時間。 (工商 ) #安心 #紓困 #沈榮津 #時間 #討論 也許您會感興趣 推薦閱讀 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 立院朝野明協商紓困預算 柯建銘：希望周二盡快通過 22:212020/04/12 政治 慘！申請紓困上衝1.2萬 個人債務協商也爆增 13:542020/04/13 財經 紓困預算協商破局 藍委堅持現金紓困 18:512020/04/13 政治 紓困申請爆量 突破1.2萬戶 04:102020/04/14 財經要聞 政府紓困天線 企業不對頻 04:092020/04/15 焦點新聞 南投製作圖卡 紓困措施報你知 01:242020/04/15 地方新聞 鄭麗君：藝文紓困最快本周可請款 16:592020/04/15 政治 紓困1988爆線 已電詢1萬5000通次 21:432020/04/15 政治 勞工紓困貸款不限勞保！ 勞長：有需要就能借 11:502020/04/16 生活 財經熱門新聞 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家大驚：太詭異 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 台積電Q1獲利創歷史新高 每股賺4.51元 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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