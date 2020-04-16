經濟部周四（4/16）找洗衣業、婚紗業、餐飲業及商圈喝「紓困咖啡」，經濟部長沈榮津表示，開會主要目的是跟廠商說明紓困2.0的狀況，包含如何認定為艱困產業、要準備那些資料文件、向何處申請、多久時間等問題都會一一解答，「就是要讓產業安心」。

不過民眾最關心何時可以拿到「振興抵用券」，沈榮津說，目前紓困的方案細則還在立法院討論，要先讓紓困通過後，再來討論抵用券，因此上路還需要一點時間。

(工商 )