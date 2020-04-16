有糖尿病史者若不幸染上新冠肺炎，死亡率極高，但現在想投保醫療險又恐怕來不及。南山人壽16日指出，其先前推出的外溢型糖尿病弱體保單，已取消30天的疾病等待期，且有一年六次門診保險金，讓保戶定期回診檢測血糖及生活記錄，可減免5~10％保費，鼓勵糖尿病患者不要在此時避諱就醫、耽誤病情。

南山人壽這款弱體保單是專門針對36~60歲的第二型糖尿病患者，提供住院日額、住院手術、門診手術及門診等保險金，保單共分三額度，基本款是日額2千元，最高醫療給付300萬元，進階款是日額3千元，最高醫療保險金給付450萬元，；高階款是日額4千元，醫療部分最高給付600萬元，保單亦有意外身故給付100~200萬元。

這部分是已確定罹患糖尿病者才能投保的保單，南山人壽強調，對於一般健康體保戶可投保住院醫療險，亦有17張是針對法定傳染病取消等待期。

由於是外溢型保單，保戶要定期回醫院測量糖化血色素，每月有一定天數以上記錄血糖、飲食及運動，依糖化血色素的數控及記錄行為總分，保單第三年起可折減保費5~10％。

全球正在努力控制新冠肺炎疫情擴散，南山人壽指出，台灣新冠肺炎確診案例已達395例，其中有6人死亡，當中就有4例具有糖尿病史，亦即有相關慢性病史者若不幸罹患新冠肺炎，死亡風險會高於其他群體。

糖尿病亦位居台灣人十大死因之一，每年有近萬人因糖尿病死亡，南山人壽引述國民健康署統計，全台約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以約2.5萬人的速度持續增加，近期因為新冠肺炎疫情，不少糖尿病患者不敢上醫院，甚至忽視病情變化，延誤就醫。

南山人壽即強調其糖尿病患專屬保單，對所有疾病都是免30天的等待期，馬上有醫療與意外保障，且保單有每次門診600元的保險金給付，糖尿病保戶可定期回診，以有效控制血糖、觀察體況。

南山人壽舉創，若投保此弱體保單的高階款，投保後確診新冠肺炎入住負壓隔離病房，每日即有新台幣4千元的住院日額保險金，若住院期間進行手術治療，可申領每次新台幣2萬元的住院手術醫療保險金，另外針對糖尿病患者常見的眼部病症，也提供每次新台幣4千元的門診手術醫療保險金，若因回診檢查，一年有六次每次新台幣600元的門診醫療保險金。

(工商 )