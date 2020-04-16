Apple新一代iPhone SE 將於4月17日開放預訂、24日開賣，台灣大宣布iPhone SE預約/預購雙管齊下，其中，從即刻起，果粉可在全台myfone門市、網路門市預約新機；明晚8點起，momo購物網、myfone購物開放iPhone SE限量預購。

即將登場的iPhone SE，搭載A13仿生晶片、採用4.7吋Retina HD螢幕，保有能輕鬆解鎖的Touch ID。相機部分雖維持單鏡頭規格，但搭載1200萬畫素、f/1.8光圈的廣角相機；並配備達到IP67等級的防潑抗水功能，放在最深達1公尺的水中，最長可達30分鐘。高性價比的iPhone SE，預料將掀起一波換機潮。

台灣大表示，即刻起開放的iPhone SE預約，果粉只要留下相關個人資料，即可完成預約手續，不需先繳交任何費用，歡迎果粉們搶先到台灣大哥大官網預約登記。明晚8點起，再開放momo購物網、myfone購物限量預購iPhone SE。

台灣大指出，iPhone SE將於下周五正式開賣，屆時預約的消費者可優先到全台myfone直營、加盟及網路門市申辦。新iPhone SE有黑、白、紅三色，容量64GB、128GB、256GB，滿足果粉不同需求。

(中時 )