新冠肺炎疫情衝擊餐飲消費，以宴會及自助餐為主力的漢來美食（1268）營運難逃影響。不過，公司表示既定展店計畫不變，預計下半年仍將推出2個中菜新品牌，並推出冷凍食品及乾拌麵等新商品、加強節慶商品銷售，盼填補營運缺口、降低疫情對營運影響。

漢來美食指出，今年展店仍集中在下半年，既定計畫不受疫情影響，預計將再開出1家漢來上海湯包，五梅先生亦規畫開出新店。而位於高雄本館10樓的4間餐廳，亦今年原訂的封館裝修計畫提前自今（16）日起展開，預計7月重新開幕。

漢來美食受疫情影響消費者來店消費意願衝擊，2020年3月自結合併營收1.4億元，月減達36.16％、年減達51.76％，續創歷史新低。累計首季合併營收8.39億元，季減10.68％、年減18.52％，為近5季低點。

漢來美食坦言，首季營運下滑主因疫情衝擊消費者來店消費意願，除了首遭衝擊的宴會訂單外，至3月初影響還算輕微的主力品牌「漢來海港」自助餐廳，來客數隨著境外病例大爆發而銳減，最慘時一個餐期來客數未達百人，目前雖有回升，也僅為原先的3成左右。

漢來美食表示，雖然SARS時期時，消費動能在疫情結束2個月後大爆發，但此次疫情造成的衝擊高於SARS時期，認為可能需要較長的恢復期。不過，旗下各品牌迅速推出外帶便當等產品，其中福園台菜餐廳業績仍持平去年同期，顯示民眾吃的需求仍在。

漢來美食表示，集團主力的自助餐廳及宴會廳業務受疫情影響較大，對此除強化既有的外帶服務，也透過推出便當積極突圍。同時，也積極研發新冷凍商品，預計4月底推出3～5項產品，於集團實體通路及電商平台銷售，5月中旬再推出去年便開始研發的乾拌麵。

同時，每年約售出數百組的端午節粽子商品，漢來美食亦改採「以量制價」策略，調降售價衝刺銷售量，希望以平價策略衝刺銷售達萬組，挹注營運動能。漢來海港也按計畫推出年度甜點季，邀請主廚平塚牧人打造一系列「防疫系」甜點，盼吸引民眾來店用餐。

(時報資訊)