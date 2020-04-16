王少偉與楊小黎在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》搭擋演出「反差萌」夫妻，王少偉飾演奸詐狡猾的商人，楊小黎則是溫柔順從的幼稚園老師，王少偉大讚：「我覺得我們真的是絕配，致玟（楊小黎 飾）大概是這地球上唯一會相信秉孝（王少偉 飾）講的每一句話的人。」楊小黎也附和：「沒錯，我這輩子能撒的嬌都在少偉哥身上了！」

王少偉劇中跟楊小黎有不少搞笑演出。（圖／公視）

王少偉在《我的婆婆》中飾演的角色蘇秉孝是個愛「膨風」又視錢如命的投機分子，做了不少投資，更一心想栽培女兒妮妮（詹宛儒 飾）成為網球國手，為此幾乎耗盡身邊所有的資源與金錢，仍不願放棄。王少偉說：「這個秉孝真的是個『夭壽媽寶』，從小就愛跟媽媽拿錢，長大就只有在媽媽有錢的時候才會考慮到孝順，真的很要不得，但這部戲又能把這些愛財的兄弟姐妹塑造得這麼幽默可愛，真的很難想像這群演員可以發揮得這麼淋漓盡致！」

王少偉被劇組公認最會笑場。（圖／公視）

而楊小黎飾演的致玟是溫柔的幼稚園老師，相信蘇秉孝說的所有話，楊小黎對此表示：「致玟這個角色真的是『ㄎㄧㄤ』，她老公不論講出多荒謬的話她都相信，她覺得老公是世界上最棒的人，所以我進入致玟角色時都會開啟一個『喝醉酒』的模式，但她同時也是一個『護夫狂人』，誰都不能罵我老公，他的好是全世界都看不到的。」

楊小黎劇中溫柔單純，以夫為尊。（圖／公視）

雖然王少偉和楊小黎兩人先前並未合作過，但都表示第一天對戲時就感覺與對方認識很久，很有熟悉感，讓兩人憶起見面第一天楊小黎就對著王少偉唱跳5566的夯曲《風雲變色》，王少偉笑說：「小黎是百年難得一見的優質演員！」讓楊小黎笑得合不攏嘴回應：「那你是我從小看到大的男神天團！」王少偉便開玩笑說：「一定是我們兩個人小時候都是看著對方長大的關係，這種默契是建立在童年。」楊小黎表示：「少偉哥讓我很佩服的是他演戲很有生活感，因為喜劇這種東西如果刻意要好笑它就不好笑了，但少偉哥太多人生的經驗了，所以他很多東西都看得很開，在看得很開之後這裡面就會有種黑色幽默。」

談及印象最深的一場對戲，便是夫妻二人躺在床上討論媽媽擁有很多存款，王少偉形容說：「鄧導當場安排只要一個人講話另一個人就躺下，連續好幾次還要邊講台詞，我們兩個完全沒有Set過，就一次OK，這種床戲默契真的是要從小培養！」而王少偉也是全劇組公認的「NG王」，飾演王少偉媽媽的鍾欣凌更表示：「王少偉常常在片場笑到失控，還會突然丟球給我，害我也跟著笑到NG。」導演鄧安寧曾說：「笑場最多的就是他，也時常惹笑了所有片場的演員、工作人員。」

《我的婆婆》除了探討親子問題還有婆媳的問題，問及楊小黎是否會擔心未來有婆媳問題，她則笑說自己其實還蠻有長輩緣，王少偉更開玩笑讚：「誰娶到小黎真的可以少奮鬥40年，她真的很像搖錢樹，沒有啦！她是一個在每個角色都能扮演的很好的人，我相信在婆媳之間的問題，她也都可以處理的很好。」王少偉的高評價讓楊小黎相當驚訝和害羞的說：「我其實不會抗拒跟長輩互動，自己本身也蠻喜歡陪伴媽媽出遊，而且我跟少偉哥差了一輪，我也很會跟他這個長輩互動。」互誇還不忘調皮的互虧對方，愛鬥嘴的兩人散發著毫無違和的「CP感」。

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉 飾）在嫁入蘇家前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的歡心。而蘇林彩香（鍾欣凌 飾）承受著喪夫、喪子之痛，以及家族餅店「珍賀齋」的倒閉危機，偏偏她的四個子女都不願意接家業，讓彩香決定關掉餅店並北上依靠子女們，想不到這些「不孝子們」各懷鬼胎，像詐騙集團一樣要訛詐自己的養老金，上演媽媽與子女、婆婆與媳婦間瘋狂、脫序的家族戰爭。原本與彩香已是井水不犯河水的小鷗，陸續聽到蘇家兒女詐騙的誇張行徑，同情心、好勝心湧上心頭的她決定與「珍賀齋」忠誠的糕餅師傅發貴（張書偉 飾）留守餅舖繼續拼下去！命運是如此的巧妙，蘇家的鬥爭能化解嗎？小鷗能助彩香一臂之力挽救母子問題嗎？「珍賀齋」還有機會起死回生「重振雄風」嗎？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於6月6日上檔。

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(中時電子報)