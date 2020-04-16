全球疫情持續發酵，各類組織紛紛啟動遠距工作維持業務營運，為協助打造安全的遠距工作環境，思科今(16)日最新宣布，即日起免費提供四款資安產品，協助各企業與組織能持續享有最安全的資安防護，讓業務與教育不因資安危機受損或是停擺。

思科今日一口氣推出四款資安產品，打造安全的遠距工作環境，四款新品分別為網路保護傘Cisco Umbrella、身份認證管理Duo Security、遠距安全連線Cisco AnyConnect(VPN)，以及端點進階惡意程式防護(Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints,AMP)。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示，面對全球挑戰，思科及時運用科技協助各個機構執行遠距管理，除了思科協作方案，我們希望藉由簡捷安全的資安解決方案，讓各界在遠距工作的同時，免受資安風險危害，專注於維持業務的連續性，攜手跨越挑戰。

思科進一步說明四款資安產品，首先，可以使員工能夠用公司筆記型電腦或個人行動設備在任何地方工作，啟用安全通道後就能讓員工在遠端存取辦公室、分流及分支到總部等系統資源，就如同在辦公室工作一樣；第二，DUO Security可在非常時期中的工作狀態，如何有效率及快速的管理使用者，需要從使用者的帳號認證著手，DUO Security通過採用多因素認證技術以行動電話、簡訊、電話或電子郵件等方式，認證設備及驗證使用者，可以減少帳號被盜取的機會與資安攻擊面，進而降低風險；第三，Cisco Umbrella可在不需要安裝硬體，亦無需要手動更新軟體，持續管理非常簡單，只需將DNS重定向到Umbrella，通過加強DNS和IP層的安全性，阻止對惡意軟體、勒索軟體、網路釣魚和殭屍網路的請求；最後，端點進階惡意程式防護(AMP)可以在家工作之安全，首要注意使用設備上的安全控制，應避免設備的入侵。端點進階惡意程式防護可深入查看網路層級與網路邊緣的威脅活動，並封鎖進階惡意程式。

思科認為，遠距工作已經成為新常態，資訊安全成為遠距處理業務的必要關鍵之一，無論是企業或是教育界，商業機密與個人資訊皆有被嚴密保護的需要，資安風險成了業界最大的挑戰。

思科指出，近期持續收到不同組織要求為它們日益增加的遠距工作者提供資安協助，數量是疫情爆發前的10倍，另外，自3月10日以來，已增加超過1530萬思科資安解決方案用戶。

四款思科資安解決方案，包括Cisco Umbrella、Duo Security、Cisco AnyConnect(VPN)，以及端點進階惡意程式防護(AMP)的免費使用期限由即日起至2020年7月1日。

(時報資訊)