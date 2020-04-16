朝陽科大工設系學生陳祐聖改良現有航空餐飲推車，創新研發新款餐車，更具實用與便利性。（林欣儀攝）

有感於飛機上的餐車很占空間、常造成乘客與空服員不便，朝陽科技大學學生陳祐聖發揮巧思，縮小現有餐車尺寸、融入附加功能，更具實用性。朝陽科大為幫助學生的創意與社會需求結合，工業設計系學生秀出學習成果，16日起舉辦畢業展，作品極具商業潛力。

推出花費近1年時間製作的改良款航空餐飲推車，陳祐聖說，常聽到老師談及出國搭飛機時遭遇的不便，深感航空餐車體積太大、可能影響旅客逃生，且空服員收取餐盤後堆疊在一起很不衛生，決定加以改良，做出寬僅30公分的最小型餐車，且門板以浪板設計並附設掛勾，收取餐盤時即可做垃圾分類。

另名學生李品臻喜愛潛水，她說，之前與親人潛水時發現海底有許多垃圾，嚴重破壞海域環境，決定研發出配備有刀片、照明的海洋清潔配備，潛水人士可在短短30分鐘內潛入水底清理垃圾，之後利用氣體浮力將垃圾送到海面上進行收集，讓水環境清理更便利。

朝陽科大工設系主任蕭明瑜指出，今年畢業展以家具、居家、環境保護、戶外交通或文創等10大主題展出，學生們透過創意巧思、結合市場需求研發出各項作品，展現「具備量產可行性之產品設計」與「文化創意設計」的能力，展出期間也將同步推出線上作品展，盼讓產業界看到學生的創新與執行力、接軌就業市場。

(中時 )