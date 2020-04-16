武漢還有700多位台人想要回台，中央流行疫情指揮中心是否有所延遲武漢台人返台的進程？指揮官陳時中強調，下周至少會有452位武漢台人搭乘類包機回台，武漢如果還有需要返台的人，相關單位會積極連繫。

陳時中表示，下周一、二就有相關的類包機飛回台灣，2班飛機大概各有228人、224人，還會增加一點人數，大致上400多人在這2班的類包機都可以回來。

陳時中進一步指出，其他還有需要的人，相關單位也在積極連繫中。從武漢返台者都必須集中隔離14天，觀察健康情形，期滿才能出關。

(中時 )