下周武漢類包機載回452人 陳時中：有需要都會連繫 14:572020/04/16 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海類包機日前抵桃園機場畫面。（資料照片/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武漢還有700多位台人想要回台，中央流行疫情指揮中心是否有所延遲武漢台人返台的進程？指揮官陳時中強調，下周至少會有452位武漢台人搭乘類包機回台，武漢如果還有需要返台的人，相關單位會積極連繫。 陳時中表示，下周一、二就有相關的類包機飛回台灣，2班飛機大概各有228人、224人，還會增加一點人數，大致上400多人在這2班的類包機都可以回來。 陳時中進一步指出，其他還有需要的人，相關單位也在積極連繫中。從武漢返台者都必須集中隔離14天，觀察健康情形，期滿才能出關。 (中時 ) #武漢類包機 #陳時中 #包機 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 關鍵電話暫緩遶境 陳時中親謝媽祖 10:312020/04/15 生活 媽祖誕辰 陳時中到鎮瀾宮有弦外之音？ 13:072020/04/15 政治 大甲媽遶境何時能辦？陳時中：沒有時間表 14:432020/04/15 生活 講到紐約台人包機 陳時中：包機不要污名化 15:282020/04/15 生活 美國暫停金援世衛 陳時中回得很謹慎 15:512020/04/15 生活 疑似症狀者登機惹議 陳時中：咳嗽不代表就是確診 15:512020/04/15 生活 怎麼那麼穩！網曝全民「順時中」關鍵 20:542020/04/15 生活 聲望黃金交叉？網驚：他整個被陳時中海放 11:482020/04/16 政治 海歸國人引爭議 陳時中回顧通報時序 14:442020/04/16 生活 生活熱門新聞 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新加坡總理夫人何晶「Good show」掀網戰 他酸：再鬧就丟臉了 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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