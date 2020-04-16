指揮中心公開，12月31日凌晨網路傳言的截圖。(指揮中心)

指揮中心今公開，12月31日網路流傳截圖。(指揮中心)

羅一鈞揭護國神文3個關鍵內容，讓他凌晨睡意全消，指揮中心也公布，網路流傳內容的截圖。(指揮中心)

台灣對於新冠肺炎疫情能提前部署，並把可能人傳人的重要訊息提早向WHO示警，主要是因中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞去年底在PTT上看到的一篇「護國神文」，羅一鈞今表示，PO文中提幾個關鍵，讓他警覺非一般爆料，讓凌晨5時多看PO文的他再也無法睡回頭覺。

羅一鈞說，PTT的護國神文是凌晨2點多PO出來的，而他是在清晨5點多看到該篇文章，因平時得在6點多起床，看各報新冠肺炎相關的報導，但那天訂錯鬧鐘，就提早醒來了。後來也發現指揮中心的防疫醫師也有在群組發出相關訊息。

羅一鈞表示，PO文的訊息與一般爆料有很大不同，除了大陸第一個發出警訊的李文亮醫師的PO文，提到武漢華南海鮮巿場發生SARS群聚感染外，還有被感染者肺部的X光及檢驗報告，雖然檢驗是民間單位做的，報告上沒有蓋戳章，但推估可能是當地內部醫療人員外流出來的，再看到留言有說到醫院情形可能有內部感染，由此可見，資料具一定的可信度，應不是一般網路的亂爆料。

羅一鈞表示，看到就無法回去睡，很感謝大陸的吹哨人，也感謝在PTT上PO出此文的醫師。

後來，羅一鈞也說，他原先並不知道「護國神文」的作者是誰，但有看到媒體報導，原PO好像是位醫生的妹妹，她也低調表達感謝，請大家不要肉搜，疾管署也不會去拜訪她。

(中時電子報)