新北市與勞動部合作推動「安心即時上工計畫」，聯結市府各局處釋出職缺，協助因新冠肺炎疫情影響收入之打工族及自營工作者就業。首週推動至今總計有739人登記申請，開辦第一波已派工152人，這也是領先全國第一批安心即時上工的勞工，工作地點為新北各國中小學、區公所、公有市場、新北捷運公司淡海輕軌及市府大樓各機關，工作內容有協助量體溫、消毒及部分行政庶務等工作。

明天將推動第二波派工，預計有190人，首週累計派工人數將達342人。有意申請「安心即時上工計畫」的民眾，只要前往就業服務站進行身分認定，符合資格者即可派工，免去面試程序，加快上工速度。申請條件為登記日前6個月內勞工保險或就業保險年資合計2個月以上，且最近1次月投保薪資於2萬3,800元以下者，可向新北各地就業服務站提出申請，相關詳情可洽詢三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站，或電洽就業服務專線0800-091-580。另資格不符之求職者，就業服務站亦提供相關求職登記、就業媒合、就業輔導等服務。

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