陳冊的父親提出已經向北市府衛生局裁罰100萬提出訴願，但執行人員回以，訴願並不會影響查封房產。（士林分署提供／李文正台北傳真）

北投男子陳冊上月21日從大陸北京返台，原應依居家檢疫規定不得外出，但他卻違反規定「趴趴走」上網咖，遭台北市衛生局重罰100萬元。15日衛生局將案件移行政執行署士林分署，經執行人員當面告知陳冊的父親已囑託地政機關查封房產，陳父16日中午已經匯100萬到分署的專戶繳清罰款。

陳冊因違反居家檢疫規定挨罰100萬，士林分署表示，昨收案後查出陳冊沒有存款，也沒有工作，但有2筆房產，分別在北市北投區、高雄市，執行人員立刻前往戶籍地按電鈴，家中只有陳冊的父親在家，陳父說：「對於衛生局裁罰，已經提起訴願。」希望可以暫緩繳納。

但執行人員告訴陳父，昨已囑託地政機關進行查封，如果今下班前不繳納，又沒有清償計畫，將會拍賣房產。陳父才哀求說，手邊有30萬，若要繳清100萬，還要在想辦法籌錢。執行官答應給1天時間，隨即離去。

士林分署今中午12點11分收到陳父傳真的匯款單，陳父打電話詢問是否收到，並告訴分署人員「希望過安靜的生活」，執行人員則告誡要遵守政府防疫規定，陳父回：「會啦、會啦」。

(中時 )