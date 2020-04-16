沙鹿區美仁里長陳建良特自掏腰包製作2150片額溫檢測卡，捐贈給家扶中心全部弱勢扶助家庭。（家扶中心提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，防疫政策包括測量體溫、配戴口罩等，因價格飆漲，許多家庭都無法購置，弱勢家庭更是雪上加霜；沙鹿區美仁里長陳建良特自掏腰包製作2150片額溫檢測卡，捐贈給北台中及南台中家扶中心全部弱勢扶助家庭，讓每戶扶助家庭都能擁有額溫檢測卡關心家庭成員身體概況。

陳建良表示，新型冠狀病毒疫情持續擴大，然量測體溫是自我健康管理的重要步驟，也是防堵疫情延燒的有效方法；有鑑弱勢家庭在百業蕭條時，應更需要社會各界的協助，希盡一己之力來拋磚引玉，喚起社會更多善心人士響應，一起來關懷家扶的服務家庭。

北台中家扶中心主任劉正文說，受到新冠肺炎疫情衝擊百業，捐款比去年同期衰退約3到4成，弱勢家庭因本身條件不佳，許多家庭在面臨無薪假或失業時無能力可因應而造成家庭危機；呼籲社會大眾行有餘力時，一同關心社會角落需要幫助的弱勢家庭。

捐贈儀式於16日在北台中家扶中心舉行，由沙鹿區美仁里長陳建良將額溫檢測卡贈送給北台中家扶中心主任劉正文及南台中家扶中心主任王金敦；家扶中心回贈感謝狀，感謝里長在嚴峻疫情期間帶來珍貴防疫禮物，期待愛的善舉能一直延續。

(中時 )