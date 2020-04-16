1035億紓困300萬人一張圖卡報你知 15:042020/04/16 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (圖/本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院紓困圖卡(政院提供) 行政院長蘇貞昌今天在行政院會提出1035億紓困300萬人引發重視，行政院4月8日在紓困記者會中早以一張圖卡說明，當中有照顧就業215萬人，照顧弱勢部分為87萬人。 政院在圖卡中顯示，補貼4成薪3個月，上限兩萬人者共有80萬人，自營業者補貼1萬人3個月，有110萬人受惠，弱勢補助1500元3個月，則有87萬人，這3種對象人數最多。 另外，在擴大就業及無薪假受訓補貼部分，預算則有240億元。政院的重點，仍在照顧就業部分。 (中時 ) #照顧 #補貼 #紓困 #行政院 #現金 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 金援企業 土洋銀行送暖 04:092020/04/12 財經要聞 立院朝野明協商紓困預算 柯建銘：希望周二盡快通過 22:212020/04/12 政治 慘！申請紓困上衝1.2萬 個人債務協商也爆增 13:542020/04/13 財經 紓困申請爆量 突破1.2萬戶 04:102020/04/14 財經要聞 政府紓困天線 企業不對頻 04:092020/04/15 焦點新聞 南投製作圖卡 紓困措施報你知 01:242020/04/15 地方新聞 鄭麗君：藝文紓困最快本周可請款 16:592020/04/15 政治 政院澄清未使用Zoom召開視訊會議 籲藍委勿以訛傳訛 17:442020/04/15 政治 紓困1988爆線 已電詢1萬5000通次 21:432020/04/15 政治 勞工紓困貸款不限勞保！ 勞長：有需要就能借 11:502020/04/16 生活 政治熱門新聞 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ - 政治 港媒直擊高雄夜市現況！攤商淚崩：救救我們... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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