政院紓困圖卡(政院提供)

行政院長蘇貞昌今天在行政院會提出1035億紓困300萬人引發重視，行政院4月8日在紓困記者會中早以一張圖卡說明，當中有照顧就業215萬人，照顧弱勢部分為87萬人。

政院在圖卡中顯示，補貼4成薪3個月，上限兩萬人者共有80萬人，自營業者補貼1萬人3個月，有110萬人受惠，弱勢補助1500元3個月，則有87萬人，這3種對象人數最多。

另外，在擴大就業及無薪假受訓補貼部分，預算則有240億元。政院的重點，仍在照顧就業部分。

(中時 )