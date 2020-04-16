防疫超前部屬，基隆市政府各局處內部會議導入視訊，市長林右昌於16日進行隨機抽檢，以確保同仁都有熟悉視訊系統。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

防疫超前部屬，基隆市政府各局處內部會議導入視訊，市長林右昌於16日進行隨機抽檢，以確保同仁都有熟悉視訊系統。（吳康瑋攝）

防疫超前部屬，基隆市政府各局處內部會議導入視訊，基隆市長林右昌16日上午隨機抽查民政處、文化局及中正區公所三個機關的遠端視訊會議，確保同仁都有熟悉視訊系統，林右昌說，異地辦公已經開始實行，而基隆疫情都很穩定，但防疫不容許任何鬆懈，依定要按中央指示來進行防疫工作，並強調防疫工作需要市民及政府攜手配合一起度過難關。

林右昌指出，疫情一開始就要用最高警覺、規格來進行防疫工作，超前部署確保市民的健康安全，3月底綜合發展處就開始規劃視訊會議準備事宜，並請各單位主管利用電腦、平板或手機等載具下載視訊會議軟體，先進行開通測試。

林右昌說，市府所有局處已同步演練視訊會議、異地辦公，他隨機抽考9個單位，看各局處是不是已經完成軟、硬體整備工作，畢竟線上開會還是與實際見面不太一樣，結果還算滿意，大家都非常熟練，也展現過去準備的成果，預計23日將會演練所有單位的檢測。

基隆市政府各局處內部會議導入視訊，市長林右昌於16日抽查半數單位的實施情形。（吳康瑋攝）

另外，林右昌還指出，市政府這次也釋出329個「安心上工」的職缺，16日已經有人開始上班，市府會繼續努力，若是3百多個名額申請完了，也會儘量檢討是否還有更多的安心上工的工作機會，儘量提供給市民朋友，讓大家跟市府一起渡過難關，據市府統計，截至15日為止，符合「安心即時上工」的第一梯次資格者為68人，其中5人放棄派工，其餘63人都已在16日完成派工，作業順利。

(中時 )