旺旺集團董事長蔡衍明出席水神記者會。（圖／取材自中時電子報臉書）

蕭敬騰昨動大拇指手術，今術後首現身，比大拇指力挺水神。（圖／取材自中時電子報臉書）

旺旺集團董事長蔡衍明與蕭敬騰互噴水神。（圖／尤嬿妮攝）

旺旺集團董事長蔡衍明與蕭敬騰同台力挺水神。（圖／尤嬿妮攝）

新款水神包裝曝光，蕭敬騰「現身」力挺。（圖／尤嬿妮攝）

雨神x水神！蕭敬騰力挺企業共同挺過防疫困難期

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）昨(15日)突在IG分享手術順利成功的好消息，原來愛打球加練琴，左手小指造成運動傷害，就醫後得知是肌腱急性發炎，幸好開刀後恢復正常，他也樂得分享自己翹著大拇指的照片。愛公益的他今下午將出席水神防疫公益記者會，呼籲大家一起加油，挺過防疫艱困期。

「保護別人就是保護自己」，今年初疫情爆發，旺旺集團董事長蔡衍明心急如焚，也因旺旺集團有工廠設在武漢，對當地疫情情況與物資缺乏十分了解，第一時間便開始積極捐贈，出錢出力出資源，也在台灣機場的通關處協助防疫，提供消毒液給剛回到機場的民眾，嚴守第一道防線。

主持人黃子佼分享，疫情爆發後，旺旺集團在台灣設置了350個供水站，兩岸捐贈水神總計達1萬5千公噸，換算成市價約價值1500億。旺旺集團董事長蔡衍明也表示，水神其實不是旺旺集團發明的，30年前就研發，研發出的團隊是森永乳業，但因為當時礙於他們是做食品業，很難推銷消毒用品，當他了解這是食品級消毒液，便與日本團隊合資研發，也說水神的特色是不會造成汙染，當年香港大量用漂白水，連海水都受到汙染，他見此便希望大量做，降低成本，期望有一天能取代漂白水。

蕭敬騰說，今年初疫情爆發後就很想為大家做些什麼，便跟旺旺集團董事長蔡衍明聯繫，他強調就是因為看了旺董使用了10幾年，才覺得很安心，自己回家也會在樂器、桌面、手上等地方噴灑，或漱口，自己能做的就是告訴大家可以放心使用。

(中時電子報)