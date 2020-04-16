日相安倍宣布東京等7都府縣進入緊急狀態的資料畫面

隨著新冠肺炎疫情蔓延，日本首相安倍晉三打算全面擴大實施「緊急事態」，而生效期限與最初宣佈進入緊急狀態的7個都府縣相同，都是到5月6日。

據《讀賣新聞》16日報導，安倍將就擴大「緊急事態」地區向專家組成的「基本對策方針等諮詢委員會」徵詢意見。安倍打算繼先前已發佈「緊急事態」的東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫和福岡等7個都府縣後，再增加40個道府縣。換句話說，進入「緊急事態」的地區將擴大到全國。

如今日本新冠肺炎確診數突破8,700人，而死亡人數也超過180人。

(中時電子報)