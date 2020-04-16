永豐金控5月起啟動也彈性上班制度，期望透過員工分時段上下班，避開大眾運輸擁擠人群，減少感染機率。經統計金控旗下各子公司約有近三成的人力納入彈性上班。此外，所有員工皆已分批完成居家上班演練，一旦啟動封城、禁足，永豐員工即可自主隔離上班，達到營運不中斷。

此外，自即日起實施各辦公大樓門禁管制，謝絕外部顧問、訪客、廠商進入，訪客如有進入大樓辦公場域之必要，除事先提出申請外，必須透過手機掃描QR Code填寫健康聲明，確認健康結果為綠燈且額溫37.5度以下，由受訪者出示經核准之申請書才能放行；同時於各大樓1樓開放空間設置簡易帳篷、桌椅供一般洽公之需。

面對新冠肺炎疫情來襲，永豐金控早在春節假期時，就已經啟動第一階段防疫計畫。國內開工的第一天即要求全體同仁戴口罩及測量體溫、備妥防疫物資、海外疫情較較嚴重營業據點一律備妥口罩三個月安全存量、暫停陸港澳出差、完成重要的維運單位進駐異地備援中心。

隨著全球疫情擴散，3月啟動第二階段「營運不中斷計畫」，完成總行單位分組辦公，並交叉進駐各大樓；規勸員工防疫期間勿冒然出國旅遊；調整員工一人一桌用餐環境；各大樓陸續安排例假日施以醫療級消毒；減少會議集結、總行重要會議一律以視訊連線進行；暫緩實體教育訓練、取消大型講座等。

有鑑於清明連假許多民眾出遊而造成防疫破口的疑慮，永豐金總經理朱士廷表示，面對即將到來的勞動及端午連假，提前啟動員工連假旅遊通報機制，希望員工於連續假期計畫跨縣市移動且需留宿者，務必提前確實通報規劃內容，以供公司防疫參考。

朱士廷表示，所有的防疫提前準備，皆以保障員工及客戶的安全為前題，並維持業務正常營運及股東權益，與台灣一起攜手走過這段艱辛時刻。

(中時 )