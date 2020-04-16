相隔1日，台灣又出現零確診，經濟部日前表示若能「連續一周」維持零確診，酷碰券就有機會上路。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日記者會上未正面回應，但表示台灣近日除了境外移入案，本土已有4天是零確診，「基本上確實本土已很少，但從國際例子、世界情況來看仍是鬆懈不得。」他強調民眾正常生活並不反對，但仍希望大家維持好社交距離，包括戴口罩、勤洗手，維持環境衛生等基本守則仍不能鬆懈。

(中時 )