連續一周零確診酷碰券上路 陳時中：不反對民眾正常生活 15:062020/04/16 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 相隔1日，台灣又出現零確診，經濟部日前表示若能「連續一周」維持零確診，酷碰券就有機會上路。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日記者會上未正面回應，但表示台灣近日除了境外移入案，本土已有4天是零確診，「基本上確實本土已很少，但從國際例子、世界情況來看仍是鬆懈不得。」他強調民眾正常生活並不反對，但仍希望大家維持好社交距離，包括戴口罩、勤洗手，維持環境衛生等基本守則仍不能鬆懈。 (中時 ) #零確診 #酷碰券 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 酷碰券期月底上路 估千萬人受惠 04:102020/04/12 財經焦點 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 酷碰券沒人想碰 攤商盼推消費券或現金 04:102020/04/16 財經焦點 零確診激勵觀光 股匯齊揚 04:102020/04/16 財經焦點 夜市商圈提紓困三訴求 國民黨籲酷碰券不如發現金 11:342020/04/16 政治 竹市議會國民黨團譏蔡發酷碰券：超時空自打臉 11:562020/04/16 政治 振興消費 蔡英文：酷碰券比現金更好 12:162020/04/16 生活 今再零確診 尚有2例本土無感染源高度關注 14:262020/04/16 生活 圓山飯店點燈ZERO賀零確診 羅友志另類解析！ 14:362020/04/16 政治 生活熱門新聞 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新加坡總理夫人何晶「Good show」掀網戰 他酸：再鬧就丟臉了 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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