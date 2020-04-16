據美銀美林股票型經理人4月最新調查顯示，經理人轉抱現金，加碼股票的意願重挫，經理人的現金水位從上個月的5.1%再度上升至5.9%，是2001年911攻擊以來的最高水位。欲加碼股票的經理人淨比例自前月的-2%減少25個百分點至-27%，欲加碼現金的經理人淨比例上升13%至54%，欲加碼債券的經理人淨比例持平在-28%，降低全球不動產及大宗商品。

近期美歐國家等全球新冠肺炎重點疫區疫情稍有舒緩、美國聯準會更加碼宣佈2.3兆美元貸款計畫以支持經濟，全球股市最近兩週歷經快速反彈，高收益債及投資級債也雙雙上揚，未來除了持續關注美歐國家新冠肺炎疫情發展之外，企業陸續公佈上季財報結果與更新財測展望，將是市場能否延續反彈走勢關鍵。

由於各國短期內是否能解除封鎖及管制仍未定，投資人擔憂新冠肺炎疫情對於經濟衰退的衝擊，認為未來12個月經濟將陷入衰退的投資人也飆升到創紀錄的93%，遠高於2009年3月的峰值(86%)，U型復甦已是市場新共識。儘管對於全球GDP增長的悲觀看法已經反映在預期上，但對於實體企業獲利的衝擊預期才剛開始，多數投資人也擔憂企業的違約事件可能飆升，高達79%的投資人希望企業應致力於改善資產負債表，只有5%的人希望企業進行更多的股票回購。

區域股市方面，在歷經二、三月份大跌之後，4月經理人欲加碼美股的經理人淨比例跳升12%至淨加碼15%，是在近五個月落後新興市場後重回加碼區域首位，新興股市看好度下滑11%至淨加碼6%，歐股及英國股市看好度聯袂下滑。

產業方面，經理人最看好的兩大產業依舊為醫療、科技，最不看好能源及原物料。儘管短期科技支出受衝擊，但遠距工作推升雲端辦公相關需求，經理人對於科技的看好度較上月跳升12個百分點，來到淨加碼41%，僅次於醫療產業。疫情突顯生技醫療產業的重要性，有望緩和藥物定價風險，加上新藥創新，FDA審核態度友善，醫療產業的淨加碼幅度較上個月上升9個百分點至淨加碼48%。防禦型的民生消費及通訊股也分別跳升13及17個百分點。

(時報資訊)