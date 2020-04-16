美國銀行股財報不佳，美股收跌，台股今天開盤下挫百餘點開出，不過，台積電(2330)盤中數次翻揚，IC設計、被動元件等零星點火，指數跌幅收斂，終場以10375.48點作收，下跌71.73點，收在10375.48點，成交金額1557.58億元。

雖然美股收低，亞股今天也疲軟，不過，台股目前技術指標雖然已經在超買區，但仍維持高檔鈍化，KD仍未交叉往下，整體量能維持價漲量增、價跌量縮，量價控制能得宜，相對國際股市穩健。

櫃買指數持續走高，終場收在130.67點，上漲0.51點，漲幅0.39％，表現相對強勢，整體漲停板家數25檔比起集中市場的17檔為多，周五即將收周線，周線預期也將維持上漲，周K線有機會連續四周收紅，周KD指標交叉往上且開口擴大，短、中期趨勢仍維持反彈。

但就基本面來看，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國整體的財報表現似乎不如市場預期，加上台股法說整體狀況對於第2季看法仍不佳，顯示疫情仍持續影響本季經濟的發展；加上從漲幅來看，台股相較亞股短線漲幅過大，且近期最強美股也出現整理，台股短線似乎有超漲疑慮，且從均線架構來看，雖然短期均線偏多，但季線、半年線、年線中期均線仍偏弱勢，因此，短線反彈至此，若無更大基本面加持，投資人在此不宜過度偏多。

(時報資訊)