美國消費電子零售商百思買（Best Buy）周三宣布，因新冠肺炎疫情帶動的銷售熱已經減退，自4月19日起約5.1萬名計時員工將開始放無薪假，但仍將享有醫療福利。

周三百思買股價下挫7.29%，收在64.76美元。自今年初以來，該公司市值已經大減約25%。

受疫情影響，百思買自3月22日起已關閉全美門市，並暫停所有的送貨到府、安裝與維修服務，僅保留路邊提貨（curbside pickup）服務。

百思買周三表示，消費者為了在疫情期間禁足所需，而採購冰箱、電腦螢幕等商品，帶動3月的需求成長，但是和其他許多零售業者一樣，百思買仍不得不宣布讓員工休假，並採取其他降低成本的辦法。

百思買表示，新冠肺炎疫情爆發帶動遠端上班上課、家庭儲藏與在家開伙的產品需求，使銷售大幅成長，在截至3月20日的8天裡，百思買營收成長約25%。截至3月20日的季度營收成長約4%，優於公司內部預期，儘管遊戲機等商品的需求仍見成長，但自3月21日以來，整體營收已下滑30%。

(時報資訊)