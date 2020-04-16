台積電(2330)因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出支撐，第二季營收維持高檔，預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%，亦即有機會再創新高，優於多數外資法人之預期。

因應疫情，台積電2020年第一季法說會改為線上法說之方式於今日下午進行。台積公司財務長暨發言人黃仁昭表示，台積公司第一季營收受惠於高效能運算相關應用需求提升以及5G智慧型手機的持續出貨，第一季營收減少幅度低於季節性因素帶來之影響。邁入2020年第二季，預期行動裝置產品需求較弱的現象將因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，因此台積公司的業績表現將保持平穩。

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2020年第二季的業績展望如下：合併營收預計介於101億美元到104億美元之間；若以新台幣30.0元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50%到52%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。第二季新台幣營收預估3030~3120億元，季減2.4%至增加約0.5%。

台積電預估本季美元營收比上季小減2%至小增約0.9%，以新台幣30元兌1美元計，台積公司預期本季雙率亦維持高檔，預估毛利率在50~52%，營業利益率為39~41%。台積公司2020年第一季毛利率為51.8%，營業利益率為41.4%。

台積電第一季營收創次高，獲利則創新高，合併營收約新台幣3,106億元，稅後淨利達1169.9億元，較去年第四季再增加0.8%，每股純益4.51元。第一季淡季表現卻很旺，主要受惠於消費性電子平台銷售季增達44%，高效能運算與物聯網平台業績分別成長3%及8%，至於智慧型手機則下滑9%。

(時報資訊)