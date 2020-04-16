副議長林沛祥指出，美國提出現金紓困方案，立即發放每人1200元美金，這種效率政府應該學習。（吳康瑋攝）

市議員宋瑋莉表示，政府本應照顧巿民需求，但打著「口罩絕對夠用」的旗幟，將口罩免費捐給其他國家。（吳康瑋攝）

崁仔頂聯誼會彭瑞祺就呼籲政府對漁民的生計伸出援手，不然產業蕭條、百工受影響的狀況不會消失。（吳康瑋攝）

基隆市各大小業者代表前來出席陳情，希望政府可以看到民眾得不滿。（吳康瑋攝）

新冠病毒肆虐造成百業消條、危及民眾健康，基隆市議會國民黨團16日開記者會指出，政府應依人民的思維出發，以民生為考量，讓人民過好日子，基隆餐飲業者代表陳傳文也指出，餐廳幾乎成歇業狀況，餐飲業真的很苦，發放現金讓人民有錢用，才能刺激商機，讓商家有活路，還稅於民。

黨團書記長張芳麗認為，新冠肺炎疫情讓百姓民不聊生，政府在相關經濟紓困措施上，應該發放現金才能實質幫助人民脫離困境，而副議長林沛祥則說道，美國提出現金紓困方案，立即發放每人1200元美金，這種效率政府應該學習。

針對口罩產量的問題，市議員宋瑋莉表示，政府本應照顧巿民需求，但打著「口罩絕對夠用」的旗幟，將口罩免費捐給其他國家，她指出，若真的夠用，為何台灣人仍要在刮風下雨的天氣外出排隊，還不見得買得到，她強調，買口罩應滿足每個人一天一片的需求，不然此時貿然將口罩送出國，根本僅是外交行為。

因為疫情，基隆崁仔頂漁貨提供近半個台灣，但因為這波疫情，讓漁貨生意大受影響，崁仔頂聯誼會彭瑞祺就呼籲政府對漁民的生計伸出援手，不然產業蕭條、百工受影響的狀況不會消失。對此，市黨部主委蔡智潁認為，疫情造成全球性的經濟危機，未來面臨的不僅是失業問題，並呼籲執政黨不應為反對而反對，聽見人民的建言及心聲，從善如流，才能讓災害造成的傷害降到最低。

(中時 )