行政院農業委員會4月15日啟動之肥料預購新制，首日預購量共3千多公噸，肥料已在6日陸續配供鄉鎮經銷點，供農友領貨，每包40公斤還補助20元。農委會表示，今年1期作肥料銷售量達35.5萬公噸，與去年同期數量30.7萬公噸相比，已增加供應15.6%，目前部分農友表示買不到肥料，主要為今年國際間爆發肺炎疫情，坊間傳聞肥料原料來自中國，農民恐慌性搶購肥料所致。

為提供農友購買肥料管道，農委會於3月16日起推動肥料預購服務，惟因未檢核農友合理施肥量，截至4月12日止累計有4.5萬人預購，購肥數量達10.8萬公噸，已完成配供4.6萬公噸，高於去年同期總供應量4.5公噸。

農委會說明，台肥公司目前每日約2,000公噸產能，該會雖已請台肥假日不休息，24小時全力生產，但因台肥公司生產之農友常用複合肥料品項多達9項以上，該公司有2條硝磷及1條錏磷共3條生產線，同1條產線生產2-3種肥料種類，因此要生產全品項肥料，滿足所有農友需求須頻繁調換產線，調換時須停機6-8小時會影響該公司產能。另一方面因台肥肥料係透過經銷商配送至鄉鎮農會及肥料行，無法掌握末端配送作業，導致無法精準供應到預購的農友。

農委會強調，為精準供應農友需求及建立肥料合理調配機制，保障農友用肥權益，自4月15日起推動實名制預購肥料補助措施，農友只要攜帶身分證明文件，到農會或肥料行就可登記預購。人潮多時可先填寫預購單，經過系統檢核，3天內會通知農民實際可預購量，肥料供應業者於7個工作天內會送達鄉鎮農會或肥料行。同時40公斤每包補助20元，農友領貨時提供匯款帳號，補助款即於10個工作天內直接撥入農友帳號。

(工商 )