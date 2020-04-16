總統府提供

副總統陳建仁與Hahow好學校合作開設的「全民防疫通識課」將於20日上線，陳建仁今天表示，這堂課是永久免費，開放給所有人，透過 45 分鐘的線上課程，他將帶大家了解重要的防疫面向。

陳建仁今天在臉書預告即將上線的課程表示，疫情爆發至今，相信許多民眾對於新冠病毒與疫情走向，仍有許多擔憂和未知。

他說，我們都希望能盡快回歸平安穩定的日子，毫無畏懼地擁抱所愛的人。在這非常時期，他要感謝 2300 萬人民共同的努力，因為每一個臺灣人的公衛素養與政策配合，讓我們截至今日，仍能交出一張國際有目共睹的防疫成績。

陳建仁指出，我們所說的Taiwan Can Help，其實是每一個人的I Can Help 所累積的成果。他常說：「面對未知，我們應當戒慎，但不過度恐懼。」因此他與 Hahow 好學校合作，開設了一堂《全民防疫通識課：陳建仁副總統來開講！》的課程。

這堂課將是永久免費，開放給所有人，透過 45 分鐘的線上課程，陳建仁將帶民眾了解冠狀病毒的傳染途徑、臺灣的防疫經驗與策略、不同社會角色如何面對疫情等等重要的防疫面向。

他說，「我始終相信：知識就是力量」，知識能幫助我們在非常時期，做出正確的判斷。而這一役，需要全民一起的努力，「邀請你加入這門課」。

(中時 )