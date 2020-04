總統府提供

副總統陳建仁與Hahow好學校合作開設的「全民防疫通識課」將於20日上線,陳建仁今天表示,這堂課是永久免費,開放給所有人,透過 45 分鐘的線上課程,他將帶大家了解重要的防疫面向。

陳建仁今天在臉書預告即將上線的課程表示,疫情爆發至今,相信許多民眾對於新冠病毒與疫情走向,仍有許多擔憂和未知。

他說,我們都希望能盡快回歸平安穩定的日子,毫無畏懼地擁抱所愛的人。在這非常時期,他要感謝 2300 萬人民共同的努力,因為每一個臺灣人的公衛素養與政策配合,讓我們截至今日,仍能交出一張國際有目共睹的防疫成績。

陳建仁指出,我們所說的Taiwan Can Help,其實是每一個人的I Can Help 所累積的成果。他常說:「面對未知,我們應當戒慎,但不過度恐懼。」因此他與 Hahow 好學校合作,開設了一堂《全民防疫通識課:陳建仁副總統來開講!》的課程。

這堂課將是永久免費,開放給所有人,透過 45 分鐘的線上課程,陳建仁將帶民眾了解冠狀病毒的傳染途徑、臺灣的防疫經驗與策略、不同社會角色如何面對疫情等等重要的防疫面向。

他說,「我始終相信:知識就是力量」,知識能幫助我們在非常時期,做出正確的判斷。而這一役,需要全民一起的努力,「邀請你加入這門課」。

(中時 )