國道1號銅鑼段自小客車四腳朝天翻覆車道 15:402020/04/16 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上137.6公里處，自小客車翻車。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上137.6公里處，16日下午近3時許發生自小客車翻車事故，1人受傷，警消獲報前往處理，將1名62歲女性傷者送往大千醫院救治，傷者意識清楚、生命徵象穩定，詳細事故原因有待警方調查。 國道1號北上137.6公里處，今下午近3時許發生車禍，造成1輛自小客車翻車四腳朝天，停在內、中線車道，1人受傷，救護人員指出，女性傷者額頭有撕裂傷，已緊急送醫治療。 (中時 ) #客車 #傷者 #小客車 #國道 #自小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1銜接台74線進度超前 解決中清路、環中路交通壅塞 18:292020/04/12 生活 國道1號接台74線工程 拚2023年通車 04:102020/04/13 地方新聞 搶救運輸慘業 林佳龍加碼每月每車最高補貼3萬 14:132020/04/13 財經 國道客運補貼3個月 依運量補貼1至3萬 17:092020/04/13 生活 男駕車國道3自撞翻滾 遭後方2車連環撞爆頭亡 08:062020/04/14 社會 動用國道基金 高公局將紓困國道服務區 18:052020/04/14 生活 動用國道基金 國道服務區 分三級紓困 04:102020/04/15 財經要聞 自小客車衝撞民宅鐵門落跑 警方抽絲剝繭循線破案 10:112020/04/15 社會 汽車油耗數字看不懂？經濟部指南告訴你 17:142020/04/15 財經 停紅燈遭貨車追撞 國民神車後半部全毀 12:062020/04/16 社會 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 小燈泡兇手王景玉逃死 宅神50字酸爆：太美了 - 社會 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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