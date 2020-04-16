國道1號北上137.6公里處，16日下午近3時許發生自小客車翻車事故，1人受傷，警消獲報前往處理，將1名62歲女性傷者送往大千醫院救治，傷者意識清楚、生命徵象穩定，詳細事故原因有待警方調查。

國道1號北上137.6公里處，今下午近3時許發生車禍，造成1輛自小客車翻車四腳朝天，停在內、中線車道，1人受傷，救護人員指出，女性傷者額頭有撕裂傷，已緊急送醫治療。

(中時 )