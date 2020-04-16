雖今年Q1房市面臨新冠肺炎疫情的衝擊，但根據房地產市調機構統計，第一季北台新屋成交行情，一片好光景，除了新北、基隆持平，台北、桃園與新竹房價均上揚，且房價都已同步衝到復甦以來最高點。專家分析，因利率極低與貨幣寬鬆的環境，再加上建商口袋夠深，新建案房價並未被疫情擊倒。

根據住展雜誌統計，北台灣今年Q1新成屋、預售屋成交行情，呈現紅通通的好光景。其中，台北市、桃園市與新竹地區房價上揚，新北市和基隆市持平，僅宜蘭仍在下跌。

住展雜誌研發展何世昌表示，雖然Q1房市面臨新冠肺炎疫情的衝擊，但因利率極低與貨幣寬鬆的環境，再加上建商口袋夠深，新建案房價不僅未被疫情擊倒，且北北基桃竹的Q1房價都已同步衝到復甦以來最高點。

Q1房價漲幅最大的桃竹地區，其中桃園市Q1新建案房價漲至22.8萬／坪，較去年Q4上漲0.3萬／坪、季漲幅達1.3％，雖然桃園房價漲幅還算相當溫和，但價格水準已創下2016年Q3以來、近11季新高。新竹地區Q1房價單季每坪上漲0.4萬、季漲幅達1.8％，為近一年來新高。若與去年同期相比，則價格持平。

何世昌指出，桃竹地區Q1房價表現強勢，主要是挾帶著台商回流題材激勵市場信心，而桃園、新竹兩地分別是傳產、電子科技產業重鎮，民眾購屋信心未因疫情而下挫，市況受到疫情干擾的影響不像大台北那麼明顯，因此房價上揚幅度較多。

何世昌分析，在北台灣各縣市中，台北市不動產市場受到疫情衝擊程度最為劇烈，新建案買氣快速收縮，但卻未對房價產生傷害。北市房價不跌反漲的主因，是因為Q1釋出的新建案價格大多偏高，將整體房價微微推高。

新北市Q1房價為39.2萬／坪，房價水準與前季相當，但比去年同期上漲0.7萬／坪，年漲幅約1.8％。與北市比較，新北市Q1釋出的新建案價格相對平實，整體房價維持平穩的盤勢。基隆Q1房價近一年來房價位在歷史高點不墜，無論在地客或台北客追價意願偏低，導致交易量能低落，呈現「賣方不降價、買方不追價」的僵持局面。

何世昌認為，北台灣Q1房市還安穩的駛於復甦軌道上。但新冠肺炎疫情若到第二季仍無法結束，甚至延續到下半年，對全球經濟衝擊力將超乎想像，屆時就算國內房市再猛恐怕也難再上揚，不排除新建案房價可能會在Q2出現拐點，購屋族撿便宜的機率更高了。

(中時電子報)