台北市立天文館天象預報指出，4月23日及5月6日是天琴座和寶瓶座流星雨極大期，最適合觀察的時段是在晚間至隔日凌晨前後，而北市陽明山是賞流星雨最好的地點，北市交通局為避免陽明山地區交通壅塞，陽明山地區將視天氣及交通實際狀況，仰德大道實施彈性交通管制。

台北市立天文館指出，天琴座流星雨是每年固定發生的中型流星雨，國際流星組織預測今年極大期會落在23日凌晨3至4點左右，時間可長達15至61小時，所以事實上，在21日至23日晚上10點半至隔日天亮都適合觀察，今年極大期間月相近朔，所以幾乎不受到月光影響，流星數量約在每小時18顆至50顆，只要選擇無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。

台北市政府交通局表示，為避免陽明山地區交通壅塞，將視天氣及交通實際狀況，仰德大道實施彈性交通管制，就現場車輛疏導折返或引導駛至其他替代道路；交通局也將適時增加陽明山地區公車班次，民眾可利用公車接駁上山。

另外，台北市立天文館也提醒，6月21日也將有難得發生一次的日環食，本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見的範圍，天文館也會安排直播並舉辦教育活動，民眾要把握機會，如錯過還要等將近200年後的2215年。

(中時 )