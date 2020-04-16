為降低社區感染風險，立委莊競程成功爭取台中市民有市場列入口罩配售行列。莊競程16日與台中市水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝、市議員曾朝榮服務處主任曾咨耀等人，前往水湳市場配售口罩，每攤6個口罩共配售1800個，避免成為防疫破口。

莊競程表示，新冠肺炎疫情延燒，勤洗手、戴口罩已成為全民運動。市場營業人來人往、川流不息，攤商戴口罩不容輕忽；公有市場3月6日納入中央配售口罩，卻獨漏民有市場，他與市議員曾朝榮服務處接獲民有市場業者陳情，希望比照公有市場納入配售機制。

莊競程說，防疫需要全民配合，他與曾朝榮於3月間邀集經濟部中辦與民有市場管委會主委等人，研商擴大辦理口罩配售機制；獲得經濟部正面回應，同意每攤每週共配售6個口罩。水湳市場攤販清潔管理委員會主委曾世輝，感謝莊競程幫他們爭取口罩，16日配售給攤商。

曾世輝指出，水湳市場共有攤商400家，約僅1、2成攤商有口罩可戴，16日上午10點半，他與莊競程、曾咨耀等人沿著中清路189巷、長安路二段，針對300家固定攤商逐攤發送，每攤配售口罩6個共發出1800個；戴口罩讓消費者可安心採買，攤商都很安全。

(中時 )