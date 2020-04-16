在新冠肺炎疫情爆發之際，各國持有美債創歷史新高，其中大陸2月增持美債137億美元，總額達到1.1兆美元，創近4個月新高，成為美債第二大海外持有國。對此，專家感到驚訝，認為大陸人行應是賣美債支撐人民幣匯價，而非增持美債。

路透報導，美國財政部15日公布，截至2月底，日本仍是最大的美債海外持有國，2月美債部位達到1.27兆美元，總額創史上新高；大陸2月增持137億美元至1.092兆美元，為第2大海外持有國；英國2月大幅增持美債305億美元至4032億美元，居美債第三大持有國。

受到疫情衝擊，市場不明朗因素升溫，美債相對受到各國追捧，但大陸2月增持美債，出乎外界意料，BMO Capital Markets資深利率策略師Jon Hill對此大感詫異，因為當時大陸處於疫情風暴當中，人民幣承受壓力。

原本外界預估人行將賣出美債，以支撐疲弱的人民幣匯價，而非逆勢增持美債。

(中時電子報)