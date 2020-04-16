日前我方中央流行疫情指揮中心公布去年底給世界衛生組織WHO的電子信，表示當中已暗示新冠肺炎會人傳人，但WHO隨後表示無法從現中看出明確的示警。為此指揮中心指揮官陳時中今天在例行記者會再度槓上WHO，批評WHO變調，還說WHO表示看不出來示警的講法「不太好」。

被問到美國近來一再批評WHO，指揮中心對WHO未來發展的看法時，陳時中表示，整體來說，世界上很多專家投入到WHO其中，也規劃和建立很多好的系統，大家才會想要加入，有直接對話、得到第一手訊息。但是近來就覺得有些變調了，WHO的體質是好的，如果能回歸專業，當然仍是好的衛生組織。而近期WHO終於比較願意跟台灣對話，大概已經看到台灣，比起以前看不到，已經往前走一大步，看後續怎樣調整，站在全世界衛生健康上努力，這是我們要努力方向。

之後被問到對於WHO表示只從我方給他們的電子信件提到隔離治療，看不出新冠肺炎會人傳人的說法時，陳時中回稱，這樣真的無言以對，不用這樣講，他以前常說，很多世界大流行疫情，流情期間大家都做了很多事情，不管對錯好壞，誰也騙不了誰，讓時間證明事實是怎樣。但說到隔離治療還不知道傳染可能性，未免也不太好。

(中時 )