由於新冠肺炎病患入組人數低，瑞德西韋（remdesivir）藥物在大陸的兩項臨床試驗15日已正式提前結束。瑞德西韋藥物由美國吉利德科學公司擁有，是一種研究中的藥物，尚未得到任何監管機構的批准。受此影響，吉利德美股15日收跌4%。

澎湃新聞報導，據臨床實驗網站ClinicalTrials.gov於15日更新的資料顯示，瑞德西韋在大陸的新冠肺炎成人重症試驗狀態為「終止」，原因顯示為，大陸的新冠肺炎疫情已經得到良好控制，目前沒有符合條件的患者入組。同時，瑞德西韋在大陸的新冠肺炎成人輕症和中度症狀組的臨床試驗狀態也已更新為「暫停」。

第一財經報導，針對大陸兩項臨床試驗的最新進展，吉利德16日發表聲明中稱，已被告知，由於入組人數低，由大陸研究機構領頭的瑞德西韋，針對新冠肺炎重症患者和輕中症患者的兩項臨床研究已提前終止。

吉利德指出，期待著這些數據的發表與對結果的深入評審。報導稱，儘管瑞德西韋在大陸的臨床試驗宣布停止，但是重症組已經收集到有效數據，相關的結果有望於近期公布。稍早前，負責瑞德西韋在大陸臨床試驗的中日友好醫院副院長曹彬表示，正在對瑞德西韋重症組的數據進行分析研究。

吉利德目前正在備足產能，準備大規模生產這種尚未批准上市，卻被賦予巨大希望的新冠肺炎治療藥物。吉利德預計，瑞德西韋短期產能可以達到150萬劑，能夠滿足14萬個療程患者的用藥，到2020年底前，產能將滿足100萬個療程的患者用藥。吉利德稱，正在無償提供現有的藥品，用於新冠肺炎重症患者的治療。

吉利德聲明又指，找到新冠肺炎的治療方法對於患者、醫護人員和社區抗擊這種病毒非常重要。正在透過多項進行中的研究，快速而審慎地確定瑞德西韋的安全性和有效性。吉利德預計，在未來幾周內將獲得由吉利德發起的三期臨床試驗的數據。

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