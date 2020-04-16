台灣公共衛生學會今(16)日與朝野四黨立委共同舉辦記者會，希望能加速推動《公衛師法》立法，台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，公衛師的跨領域學習特性，使得公衛師被誤解為「不具專業獨特性」，也讓立法之路走得相當辛苦，民眾黨立委蔡壁如也呼籲，公衛師法應要比照紓困條例優先審查，「盡速通過《公衛師法》，才是真正的超前部屬。」

蔡壁如表示，《公衛師法》在這個會期已經提過多次，卻始終沒有進展，但在防疫中，其實公共衛生才是關鍵的一環，多段預防能夠做好，醫療成本的支出就可以降低。民眾黨立委高虹安也指出，其實全球都在關心台灣公共衛生的做為，是不是真的能在防疫方面有實際效用，但因為立法沒有通過，導致公衛系的學生畢業後不能發揮所長，沒有真正的制度、鼓勵跟輔導，公共衛生不會進步。

台大公衛系系學會會長陳潤儀說，公衛是一個做得越好，大眾越感受不到的專業。她表示，即使她還是一個大三的學生，也能感受到公衛系被大眾誤解的事實，但身為公衛人更應該努力發揮專業；蔡壁如補充，這20年來公衛師的立法如果遇到問題希望能一起解決，也讓這些未來的公衛師能夠受到保障。

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(中時電子報)