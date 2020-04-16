藍議員宋瑋莉在記者會上怒批政府只是作秀，並喊「快點發現金」。（吳康瑋攝）

新冠病毒肆虐造成百業消條、危及民眾健康，基隆市議會國民黨團16日與全台22縣市議會黨團同步召開「紓困發現金、防疫要口罩」記者會，針對口罩產量足不足夠的羅生門問題，基隆市前議長宋瑋莉市議員現場表示，口罩國家隊應該本著照顧巿民，但現在政府卻口口聲聲指著「口罩絕對夠用」，就將口罩免費捐出去給其他國家，根本是在做外交行為。

宋瑋莉指出，若口罩如果夠用，為何身為台灣的子民卻還要在刮風下雨的天氣肩忍著外出排隊，並還不見得買得到，她強調，買口罩應滿足每個人一天一片的需求，不然在此時貿然將口罩送出國，非常的不恰當。

基隆崁仔頂漁貨提供近半個台灣，但因為疫情，讓漁貨生意皆大受影響，對此宋瑋莉表示，現階段防疫最主要需要的是「紓困」，而非「振興」，振興是平時就要做的，但現在需要政府做的是「紓困」，要讓老百姓的生活開支得以支付，她強調，父母需要繳得出學費、付得出開門7件事，才是解決市民們的燃眉之急，但現在的政府卻僅選擇發「酷碰券」，根本「不懂民間疾苦、不食人間煙火」。

宋瑋莉指出，民進黨政府因為反對而反對的行為非常的不道德，她指出，一樣的紓困金額，但現在民進黨提出的僅為少數人使用，她強調，既然要紓困應該是落實讓更多人使用，若擔心會有「富人得利」的情形發生，就應該以政府之力，並根據綜合所得稅的多寡，來訂出排富條款，快點發放「現金」，盡早解決民眾的燃眉之急。

(中時 )