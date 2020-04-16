星展銀今舉行第二季投資暨經濟展望說明會，星展銀再度下修今年台灣經濟成長率，最新GDP估值為-1%，但仍優於其他亞洲國家。出口需求下滑是最大的挑戰，失業率上升和收入下降，對非必需品的消費需求縮水，包括電子產品。出口下滑將自第二季開始浮現，今年第2、3季的GDP年增都將呈衰退，要到第4季才會開到U型的反轉。第二季看好的資產配置包括：美股、亞洲不含日本股市、新興市場債、黃金、避險基金及現金。

星展銀提出5大投資重點包含，一、注意利差：星展集團認為全球經濟將在第2季大幅下滑，第3季溫和回升，第4季開始復甦。由於市場反應通常較快，目前市場已反應多數利空因素；金融資產價格接近觸底，恐慌情緒則接近觸頂。二、受平息的黑天鵝：回應新冠病毒疫情，聯準會已緊急降息，並採取大規模財政刺激措施。星展預期政府將推出更多應對措施，以緩和經濟受疫情的影響。三、星展集團持續偏好槓鈴式投資組合，一方面佈局公司債和股息收益型股票，做為收益型資產；同時佈局具有結構性成長題材的股票，做為成長型資產。星展也將黃金納入投資組合，做為風險分散工具。四、看好美股和亞洲不含日本股市；AT1和亞洲信貸具投資價值。五、2020年第2季投資主題：5G和全球基礎建設。

星展銀看好美股和亞洲不含日本股市方面，主要是美國企業具韌性，美國股市表現出色。看好美國科技類股，因其獲利具有韌性。兩個驅動因素為：科技產業定價能力較佳，和改善的運營成本控制，因為這些科技巨擘具破壞性創新能力。

至於亞洲不含日本股市表現會優於成熟市場，基於下列因素：一、亞洲新冠肺炎疫情已經度過高峰，而成熟經濟體的疫情仍在擴散，有利投資人的信心。二、亞洲不含日本股市的評價面相對於成熟市場具有吸引力。三、相對看好中國股市，預計大中華區股票的盈餘成長將自低點回升，前瞻本益比具吸引力約8-9倍。本淨比（PB）低於歷史均值約一個標準差，因此為投資者提供了誘人的風險回報。中國上海A股的評價面也處於歷史的低點水準。

(時報資訊)