蘋果新一代iPhone SE將於4月24日開賣，台灣大(3045)今(16)日率先宣布，iPhone SE預約/預購雙管齊下，從即刻起，果粉可在全台myfone門市、網路門市預約新機；明晚8點起，momo購物網、myfone購物開放iPhone SE限量預購。

台灣大表示，即刻起開放的iPhone SE預約，果粉只要留下相關個人資料，即可完成預約手續，不需先繳交任何費用，歡迎果粉們搶先到台灣大門市及官網預約登記，明晚8點起，再開放momo購物網、myfone購物限量預購iPhone SE。

台灣大指出，iPhone SE將於下周五正式開賣，屆時預約的消費者可優先到全台myfone直營、加盟及網路門市申辦，新iPhone SE有黑、白、紅三色，容量64GB、128GB、256GB，滿足果粉不同需求。

蘋果最新iPhone SE，搭載A13仿生晶片、採用4.7吋Retina HD螢幕，保有能輕鬆解鎖的Touch ID，相機部分，雖維持單鏡頭規格，但搭載1200萬畫素、f/1.8光圈的廣角相機；並配備達到IP67等級的防潑抗水功能，放在最深達1公尺的水中，最長可達30分鐘。高性價比的iPhone SE，預料將掀起一波換機潮。

蘋果無預警發表新一代iPhone SE，預計將在4月24日開賣，售價為1萬4500元起，對蘋果iPhone系列來說，價格超級親民，也拚在這一波疫情下衝出買氣。

另外，台灣之星也將於明(17)日20:00正式開放新款iPhone SE全額預購，搭配月租599元起，手機最低可0元購機。

(時報資訊)