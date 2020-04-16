馬光-KY(4139)下午舉行線上法說會，會中公布首季業績，第一季自結歸屬於母公司稅後淨利為新台幣97萬元，EPS為0.02元，相較去年同期虧損2076萬元，單季獲利明顯大幅增加，稅後淨利及EPS皆創近五年同期新高表現。

今年營運展望，馬光抱持審慎樂觀態度，並指出，在天津馬光部分，公司第二季將可望取得互聯網醫療執照，推出一站式的雲端慢病醫療服務，預估今年天津馬光慢病管理業務將可望較去年成長三成以上；在新加坡馬光部分，公司今年目標將增設4家高毛利的中醫婦幼專科診所，均可望為公司營運增添成長動能。

馬光表示，第一季為傳統淡季，然天津馬光第一季慢病管理業務規模較去年同期成長17％，且由於身為天津目前民營最大慢病管理資格的診所，較同業具備更完整的進口處方藥物的民營診所，在本波新冠肺炎疫情中，可為民眾就近提供較佳的醫療服務及藥品處方，並取得良好的醫病關係與信賴感。

天津馬光第一季除慢病管理業務持續成長外，一般門診業務更受惠大醫院轉診帶動就醫人數增加，較去年同期成長14％，得彌補天津馬光牙醫、推拿等非必要門診受疫情影響，門診時間減少約兩成的衝擊，第一季天津馬光虧損較去年同期減少79％。

(時報資訊)